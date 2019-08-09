مسؤولون روس يغضبون من تصريحات اردوغان بعدم اعترافه بتبعية القرم لروسيا

2019/08/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اغضبت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة لا تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا العديد من المسؤولين الروس.

وردا على حديثه الذي جاء أثناء لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال سيرغي تسيكوف، العضو في مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، إن هذا الموقف يعد مؤشرا على "عدم اعتماد أنقرة على الواقع والحقائق"، مضيفا أن القرم لا يحتاج إلى اعتراف أي دولة أجنبية لاستمراره ضمن قوام روسيا.

وأشار تسيكوف إلى تطابق وجهات نظر موسكو وأنقرة في مسائل أخرى، مبديا أمله في التوصل إلى تفاهم بين الطرفين في قضية القرم أيضا مستقبلا.

من جانبها، لفتت المشرعة الأخرى عن القرم في مجلس الاتحاد، أولغا كوفيتيدي، إلى أن شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية ورجال أعمال أجانب، بعضهم من دول أوروبية، يزورون بشكل منتظم شبه الجزيرة منذ إعادة انضمامها إلى "الوطن الأم"، قائلة إن الوقت حان لتركيا أن تبني نموذجا جديدا للعلاقات مع القرم، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتا ما.

وعادت القرم إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة أدت إلى تغيير السلطة في أوكرانيا.

وصوت أكثر من 95% من سكان شبه الجزيرة لصالح العودة إلى "الوطن الأم"، غير أن معظم دول العالم، وبالدرجة الأولى الدول الغربية، رفضت الاعتراف بنتائج الاستفتاء.

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