بكين تتخذ إجراءات ردا على قرار واشنطن حظر توقيع عقود مع “هواوي”

2019/08/09 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نددت بكين بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن، والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا “هواوي” وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمتها بـ”التعسف في استخدام السلطة”.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أمس الأربعاء، إن “تعسف الولايات المتحدة في استخدام السلطة والهادف إلى تشويه سمعة بعض الشركات الصينية وإزاحتها عمدا، […]

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