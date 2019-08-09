2019/08/09 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية جنوب بغداد.الامانة أكدت في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه انه و”بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة البيان ضمن منطقة السيدية لتباشر بعدها كوادر بلدية الرشيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع كتل كونكريتية في السيدية وكالة خطوة برس.

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