معمل سمنت كبيسة يعود للعمل بعد توقف دام خمس سنوات

2019/08/09 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ان "شركة الرائدة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة بمحافظة الأنبار باشرت بانتاج وتجهيز السمنت العادي بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات نتيجة تعرض المعمل الى اضرار كبيرة بسبب الارهاب.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي قوله أن شركته "اعدت خطط ممنهجة لاعادة تأهيل وتشغيل المعامل التابعة لها والمنتشرة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد وقد تمكنت من اعادة العمل والانتاج لخمسة معامل في محافظة نينوى بجهود ذاتية استثنائية وزمن قياسي فيما قامت بابرام ملاحق عقود مع الشركات المستثمرة لمعاملها لتأهيل وصيانة هذه المعامل".وأشار الى ان "الشركة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة انجزت المرحلة الاولى من الصيانة والتأهيل للمعمل مع اضافة المواد الخاصة بمراوح المرسبات عدد اربعة وطابوق الكابتل للافران والاكياس الورقية الخاصة بالتعبئة الى جانب تهيئة مستلزمات نصب اربعة مكائن تعبئة جديدة وحديثة".

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