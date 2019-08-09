طقس حار بجميع المحافظات خلال أيام عيد الاضحى

2019/08/09 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، طقس الأيام الأربعة المقبلة وهي أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت" العهد

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