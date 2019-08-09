2019/08/09 | 10:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جمعة عبدالله
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
4 – الومضة الشعرية في رمزية الاشجار :
الشاعر سعد ياسين يوسف : الشاعر والاعلامي والاكاديمي المتمكن , في براعته في صنوف الادب والاعلام .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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