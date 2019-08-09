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أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثاني


أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثاني
2019/08/09 | 10:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جمعة عبدالله

4 – الومضة الشعرية في رمزية الاشجار :

الشاعر سعد ياسين يوسف : الشاعر والاعلامي والاكاديمي المتمكن , في براعته في صنوف الادب والاعلام .

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