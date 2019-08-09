وجبة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين

2019/08/09 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر

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