زهير الخويلدي - نظرية الأعداد وعلم الهندسة عند ثابت ابن قرة

2019/08/09 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " إذا شاورت العقل صار عقله لك"ولد ثابت ابن قرة في حران بالشام سنة 836 ميلادي وتوفي في بغداد سنة 901 ميلادي وتتلمذ على يد بني موسى وعمل بالجماع الكبير بحران ولكنه أسس بالرقة مدرسة عليا لتعليم الفلك والفلسفة وراسل أبي القاسم عبيد الله ابن سليمان واسماعيل ابن بلبل وناقش في مؤلفاته سقراط واقليدس وساهم في تكوين عدة علماء هم البتاني وسنان ابراهيم وقرة بن قميطاء وأيوب ابن قاسم وابراهيم ابن زهرون وأسي......

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