عادل حبه - ماذا يكمن وراء شراء تركية لصواريخ 400 أس

2019/08/09 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه ماذا يكمن وراء شراء تركيا لصواريخ 400 أس الروسية؟بقلم كمال اوكويان السكرتير العام للحزب الشيوعي التركيترجمة عادل حبه السكرتير العام للحزب الشيوعي التركي كمال اوكويانهل يمكن لحكومة أن تدير السياسة الداخلية بطريقة مختلفة تماماً عن سياستها الخارجية؟ وهل يمكن لقوة سياسية معادية لشعبها أن تدافع عن المظلومين والفقراء في الساحة الدولية وتقف ضد عدم المساواة في العالم؟على الرغم من أن ال......

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