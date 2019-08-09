2019/08/09 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور رسالة شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب...يا سيادة الرئيسغالب من يتابعون انتفاضاتك وأوامرك..وانسحاب أوامرك..واتفاقاتك ومعاهداتك بالعواصم العالمية..أو بالبيت الأبيض في واشنطن..ونقضك لها باليوم الثاني..بشحطة قلم على صفحتك بتويتر..أو لحفنة من الصحفيين القلائل الملتفين أو الموظفين حولك...غالب هؤلاء البشر يعتقدون أنك مضطرب ـ عقليا ـ بشكل من الأشكال...ويجب إزاحتك Impeachment...يعني إز......

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