الغانمي ضيف شرف الاستعراض العسكري الملكي ببريطانيا

2019/08/09 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، المملكة المتحدة، ليحل ضيف شرف فيالاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة (أدنبرة/ أسكتلندا) في العاشر من آب الجاري.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة النعيم نيوز، إن “تكريم رئيس أركان الجيش هو للجيش العراقي …

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