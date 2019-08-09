نائب عن تحالف سائرون : قـرار تعيين المفتشين مخالف لتوجهات البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد

2019/08/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتلة تحالف سائرون ، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات والهيئات بانـه تدوير فاشل للوجوه القديمة.وذكـر النائب عن التحالف صادق السليطي ، ان ” جملة مخالفات وملاحظات شابت قرار رئيس الوزراء الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات،اولها مخالفته لتوجه البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد”، […]

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