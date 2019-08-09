2019/08/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مواطن عراقي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ طفولته، بعد فترة وجيزة من ترحيله إلى العراق في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.وذكرت شبكة ‘سي إن إن’ الإخبارية الأميركية أن ‘جيمي الداوود (41 عاما)، توفي في العراق بعد أن رحلته سلطات الهجرة الأميركية، بسبب مضاعفات مرض السكري الذي يعاني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مواطن عراقي بسبب ترحيله من أميركا النعيم نيوز.

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