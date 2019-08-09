الفتح: نرفض وجود القوات الاجنبية وعبد المهدي يمتلك صلاحية اخراجها

2019/08/09 | 10:46

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الجمعة، موقف تحالفه الرافض لوجود القوات الاجنبية على الاراضي ا...

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