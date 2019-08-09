نائب يطالب الحلبوسي بإلغاء أمر المفتشين العموميين: 7 مخالفات وملاحظات

2019/08/09 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب النائب جواد الموسوي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رسميًأ بإلغاء الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، مبينًا أن هناك 7 ملاحظات ومخالفات قانونية.

ودعا الموسوي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، رئيس مجلس النواب إلى “إلغاء الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين الصادر من رئيس الوزراء”، ذاكرًا “7 ملاحظات ومخالفات قانونية في تعيينهم”.

وأوضح أن “بعضهم توجد ضده قضايا فساد ورشاوى ما زالت منظورة أمام القضاء، ومنهم من مارس دوره كمفتش عام في أكثر من 4 وزارات وتجاوز فترة 5 سنوات في عمله، وهذا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 70 لسنة 2011”.وأظهرت وثائق حصلت عليها “كلكامش برس” طلبًا موقعًا بتاريخ الخميس، من الموسوي إلى رئيس البرلمان، يُحدد فيه الملاحظات والمخالفات السبعة على أمر عبد المهدي.وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، أمرًا ديوانيًا باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

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