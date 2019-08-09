2019/08/09 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس توفي جيمي الداوود، وهو عراقي انتقل إلى العيش في مدينة ديترويت الأمريكية في طفولته، بعد ترحيله إلى العراق، وفقا لما صرح به محاميه لبي بي سي.وقال إدوارد باجوكا، المحامي، إن موكله توفي لعدم الحصول على الإنسولين الذي يتناوله للعلاج من داء السكر.ولم يذهب جيمي إلى العراق أبدا قبل ترحيله كما أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة عراقي بعد ترحيله من الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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