رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة اهلية جنوبي بغداد

2019/08/09 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت امانة بغداد ،اليوم الجمعة، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة البيان في منطقة السيدية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه ‘وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة […]

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