لماذا أخفقت الحكومة في تنفيذ برنامجها؟ .. هذه هي نسبة التنفيذ

2019/08/09 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وصف عضو #لجنة_التقييم للأداء الحكومي في #مجلس_النواب، النائب #طلال_الزوبعي، الجمعة، بأن تنفيذ نسبة 4% من #البرنامج_الحكومي بالأمر «المخجل جداً»، مشيراً إلى أنها دليل على ضعف الحكومة وعدم […]

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