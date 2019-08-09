الخزعلي: نستغرب صدور أمر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد وندعو الى مراجعته

2019/08/09 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استحداث مكاتب للمفتشين العموميين

وأبدى الخزعلي في تغريدة على حسابه بتويتر، استغرابه من صدور أمر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعدما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور عبد المهدي، الذي دعاه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني.

كما دعا الخزعلي مجلس النواب الى ضرورة حسم ملف المفتشين العموميين وإلغاء هذا العنوان.

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