ردود روسية غاضبة على تصريحات أردوغان عن القرم

2019/08/09 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..استدعت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة لا تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا ردودا غاضبة لدى العديد من المسؤولين الروس.وردا على حديثه الذي جاء أثناء لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال سيرغي تسيكوف، العضو في مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، إن هذا الموقف يعد مؤشرا على “عدم […]

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