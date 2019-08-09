نائب رئيـس البرلمان : القرار الحكومي لتعيين المفتشيـن العمومييـن مخالف للدستور وبعض المؤسسات تمت تصفيـة اعمالهـا

2019/08/09 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى ايقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات.وذكـر الكعبي ان ” ذلك مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة 61، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي تم تصفية أعمالهــا ، مثل نزاعات […]

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