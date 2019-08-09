غرامة 500 ألف دينار لمن يرمي الأوساخ في هذه المناطق بديالى

2019/08/09 | 11:01

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، الجمعة (09 آب 2019)، فرض غرامة النظافة داخل الاسواق ...





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