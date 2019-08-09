بالصور:اتحاد الكرة يكرم الطفل الذي بكى اثناء النشيد الوطني بملعب كربلاء

2019/08/09 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة للطفل الذي اجهش بالبكاء في ملعب كربلاء اثناء قراءة النشيد الوطني وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني وفيه توقيع للاعبي المنتخب هدية من اتحاد الكره اليه

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