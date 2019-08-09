استقرار الدولار في بورصة الكفاح ببغداد

2019/08/09 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ سعر السوق في

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