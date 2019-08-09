ترامب يعين مديرا مؤقتا للاستخبارات الأميركية

2019/08/09 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعيين جوزف ماغواير، مديرا مؤقتا لأجهزة الاستخبارات ليحل بذلك محل دان كوتس الذي سيترك عمله في 15 آب الجاري.

وقال ترمب

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