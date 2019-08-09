2019/08/09 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نفط الوسط العراقي أمام ايه جي ام كي الأوزبكي 3-5، اليوم الجمعة، على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2019 في في بانكوك.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الريان القطري مع ثاي سون نام الفيتنامي على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول خسارة عراقية في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول خسارة عراقية في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول خسارة عراقية في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).