التربية تعلن عن نتائج الدراسة الابتدائية الدور الثاني لمحافظة المثنى

2019/08/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التربية عن نتائج الدراسة الابتدائية / الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 للمديرية العامة لتربية محافظة المثنى

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