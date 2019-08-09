تعرف على طقس ايام عيد الاضحى المبارك

2019/08/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة وهي يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “طقس يوم غد السبت سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب وان درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون “باذن الله” بمعدل 43 مْ وفي محافظة البصرة وهي الأعلى 47 مْ”.

وأضاف البيان فان “طقس الأحد المقبل مشمساً في الوسط والشمال ولا تغير في درجات الحرارة، وحاراً في الجنوب دون تغير بدرجات الحرارة عن اليوم السابق”.

أما طقس الأثنين “فيكون مشمساً حاراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الوسط عن اليوم السابق، وحاراً مع ظهور بعض السحب في الشمال مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، ويكون مشمساً شديد الحرارة في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة”.

وأشار البيان الى ان “طقس الثلاثاء فيكون مشمساً شديد الحرارة مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة ويكون طقساً حاراً مع ظهور السحب في أماكن متعددة منها مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، ويكون مشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض السحب في بعض الأماكن مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة”.

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