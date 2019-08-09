2019/08/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يطلق وجبة من سلف 25 مليون للموظفين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يطلق وجبة من سلف 25 مليون للموظفين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).