عودة الحياة الى بحيرة الحبانية من جديد

2019/08/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد العراقيون إلى بحيرة الحبانية لينعشوا منطقة كانت فيما مضى واحدة من أهم المنتجعات التى يعشقها السائحون فى العراق قبل أن تطالها يد الإهمال لنحو

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