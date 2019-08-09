أسواق الماشية تشهد حالة ركود لم ينجح عيد الأضحى في تنشطيها

2019/08/09 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني أسواق الماشية في العراق، حالة ركود في حركة البيع، لم ينجح عيد الأضحى في تنشطيها، جراء سوء الوضع الاقتصادي ووفرة السيولة لدى المواطنين، نتيجة

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