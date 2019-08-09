الإعلام الأمني: مقتل مواطنين بسقوط قنابر هاون على قرية ابو نزار في ديالى

2019/08/09 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني امس الخميس، مقتل مواطنين اثنين بسقوط 4 قنابر هاون على قرية ابو نزار في ديالى.

وقالت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه الى ان “مواطنين اثنين قتلا بسقوط ٤ قنابر هاون على قرية ابو نزار في محافظة ديالى”.

واضافت ان “القوات الأمنية تجري بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على هذا العمل الإجرامي”.

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