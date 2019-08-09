زلزال عنيف يضرب غينيا.. وتحذير من تسونامي

2019/08/09 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا عنيفًا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.وقالت الهيئة في بيان، إن “الزلزال وقع على بعد 125 كيلو من مدينة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، مشيرةً إلى أنها أصدرت تحذيرًا من وقوع موجة تسوماني.” ولم تكشف الهيئة عن […]

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