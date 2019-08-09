2019/08/09 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني على الرغم من أن التغذية الجيدة والنشاط البدني عاملان ضروريان للحفاظ على الصحة فإنهما غير كافيين، حيث يلعب النوم أيضا دورا هاما في شعور الشخص بالراحة.وفي تقرير نشرته مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية، قالت الكاتبة “سارة أم”: يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في الإجابة عن السؤال التالي “هل تنام بما فيه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد ساعات النوم التي تحتاجها حسب عمرك المركز الخبري الوطني.

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