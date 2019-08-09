علماء: اضطرابات الطيارين تهدد حياة المسافرين

2019/08/09 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذر علماء من أن الاضطراب الشديد “غير المرئي للطيارين” سيكون أقوى بنحو 3 أضعاف في المستقبل القريب، ما يمكن أن يعرّض حياة المسافرين للخطر ويجعل بعض الرحلات الجوية تستغرق وقتا أطول.وينجم هذا الاضطراب “غير المرئي” عن ظاهرة تسمى “رياح القص”، التي تحدث عندما تتغير سرعة الرياح فجأة، ما يخلق نوعا من الاضطرابات […]

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