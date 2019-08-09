للأسبوع الثاني.. استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

2019/08/09 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسواق العملة

الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار

الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على

التوالي.

وبلغ سعر السوق في بورصة

الكفاح ببغداد 1201 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100

دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء

الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد

1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195

ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر العملات الأجنبية

والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي:

100 يورو = 111.88 دولار

الباوند السعر العالمي:

100 باون = 121.35 دولار

الليرة التركية السعر

العالمي: 100 دولار = 546.94 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب

عالمياً 1502.30 دولار

سعر برميل نفط خــــــام

برنــت = 57.55 دولار

سعر برميل نفط الخام

الامريكــي = 52.67 دولار.

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