2019/08/09 | 11:49

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إيقاف مدير عام سابق بصحة الديوانية لهذا السبب

الجمعة

09

أب

2019 :

11:23 am

33

كشف مصدر محلي في محافظة الديوانية عن إيقاف مدير عام سابق بصحة

المحافظة بتهمة التوقيع على صكوك.المصدر أوضح أنه تم إيقاف مدير عام سابق بصحة الديوانية بتهمة التوقيع

على صكوك بقيمة 600 مليون دينار ، واضاف المصدر الذي طلب عدم

الكشف عن اسمه أن المتهم تم توقيفه بتسفيرات الديوانية وبإنتظار

محاكمته

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