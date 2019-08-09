حفاظي.. أول مدرب ليبي في الدوري العراقي

2019/08/09 | 11:50

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بغداد:سومر نيوز

ات المدرب عبدالحفيظ أربيش أول ليبي ينشط بشكل رسمي في الدوري العراقي لكرة القدم بعد الاتفاق مع إدارة نا...

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