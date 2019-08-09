مجلس بغداد يستعرض اهم مشاريع موازنة ٢٠١٩

2019/08/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اوضح مجلس محافظة بغداد، الجمعة، آلية صرف موازنة العاصمة واهم المشاريع التي ستصرف عليها تلك المبالغ، لافتاً الى توجه المحافظة لاستكمال المشاريع المتوقفة للمدارس وبناء مدارس ومستشفيات جديدة، واكساء الطرق.وقال عضو مجلس المحافظة حسون الربيعي في حديث له ان “محافظة بغداد يجب ان تتسلم مبلغ 559 مليار دينار ضمن موازنة 2019،

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