أوجلان يطرح مبادرة سلام جديدة… هل يستفيد من التقارب التركي الأميركي؟

2019/08/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت التصريحات الجديدة لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، قيمة مضافة للتقارب والتفاهم السياسي الذي يعرضه حزبه على تركيا، منذ نحو ثلاثة

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