بعيداً عن بريكست… هل يوحي مشروع “دراجة بوريس” أنه سيكون رئيس وزراء فعّال؟

2019/08/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعو الناشط البيئي ليو موراي إلى الاستغناء عن جميع السيارات الخاصة في لندن خلال العقد المقبل.وكتب تقريراً عن تحالف أخضر، علاوة

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