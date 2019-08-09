نائب: تعيين مفتشين عموميين التفاف على قرارات البرلمان

2019/08/09 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، قرار رئيس الوزراء الخاص بتعيين واستحداث مفتشين عموميين في عدد من مؤسسات الدولة مخالف للدستور ومادته61 والتفاف على قرار البرلمان.

وقال الشمري في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “القرار يعد مخالفة واضحة للتوجه الحكومي في مكافحة الفساد خاصة وان بعض الشخصيات التي تم نقلها من مكان الى اخر لم تقدم شيئا خلال الفترة السابقة وتم استبعادهم بقرارات سابقة”.

وأضاف ان “البرلمان كان قد صوت بجلسة سابقة على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين، مع وجود مقترحات قدمت لرئاسته بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة العامة”.

ولفت الشمري إلى أن “إعادة وجوه قديمة لمنصب مفتش عام دليل على النفوذ الحزبي في العمل الحكومي مطالبا بإيقاف هذا الأمر الديواني والمضي باتباع القانون بهذا الجانب”.

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