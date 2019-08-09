الفتح: وجود القوات الاجنبية في العراق يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء

2019/08/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الجمعة، موقف تحالفه الرافض لوجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، مبيناً ان القائد العام للقوات المسلحة يمتلك صلاحية اخراجها من عدمه من دون تشريع قانون داخل البرلمان لاجل اخراجها من البلاد.

وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “ العراق لايحتاج الى تشريع قانون من اجل اخراج القوات الاميركية من اراضيه، خاصة ان بغداد لديها اتفاقية مع واشنطن تؤكد عدم حاجة العراق الى اي قوات قتالية”.

واضاف ان “رئيس الوزراء يمتلك صلاحية تحديد حاجة العراق لقوات قتالية اجنبية من عدمها، كما بامكانه وفق الاتفاقية المطالبة بمستشارين ومدربين في حال وجد ان العراق بحاجة الى ذلك”.



واوضح ان “موضوع اخراج القوات الاجنبية من العراق يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ولا يحتاج الى تشريع قانون لاجل ذلك”.

واكد ان “تحالف الفتح رفض ومازال رافض لتواجد اي قوات اجنبية على ارض العراق، حيث ستكون هناك تحركات بهذا الخصوص خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان”.

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