2019/08/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

طالب النائب جواد الموسوي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رسميًأ بإلغاء الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، مبينًا أن هناك 7 ملاحظات ومخالفات قانونية.

ودعا الموسوي رئيس مجلس النواب إلى “إلغاء الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين الصادر من رئيس الوزراء”، ذاكرًا “7 ملاحظات ومخالفات قانونية في تعيينهم”.

وأوضح أن “بعضهم توجد ضده قضايا فساد ورشاوى ما زالت منظورة أمام القضاء، ومنهم من مارس دوره كمفتش عام في أكثر من 4 وزارات وتجاوز فترة 5 سنوات في عمله، وهذا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 70 لسنة 2011”.

وأظهرت وثائق ” طلبًا موقعًا بتاريخ الخميس، من الموسوي إلى رئيس البرلمان، يُحدد فيه الملاحظات والمخالفات السبعة على أمر عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب رئيس مجلس النواب بإلغاء أمر المفتشين العموميين: 7 مخالفات وملاحظات) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب رئيس مجلس النواب بإلغاء أمر المفتشين العموميين: 7 مخالفات وملاحظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).