امنية ديالى: عملية ارادة النصر العسكرية حققت ثلاثة اهداف رئيسية

2019/08/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الجمعة، بان عملية ارادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة حققت 3 اهداف رئيسية داخل المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية ارادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة شملت 9 مناطق في ديالى وتمت خلالها الوصول الى 47 هدف اغلبها في مناطق معقد جدا من […]

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