الذهب يسجل افضل اداء أسبوعي خلال أكثر من 3 سنوات

2019/08/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، الجمعة، متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل 2016.

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