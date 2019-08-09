رئيس أركان الجيش يصل المملكة المتحدة ليحل ضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي

2019/08/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، صباح يوم الجمعة 9 اب 2019، المملكة المتحدة، ليحل ضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة (أدنبرة/ أسكتلندا) في العاشر من آب الجاري.ونقلت وزارة الدفاع العراقية ان تكريم السيد رئيس أركان الجيش هو للجيش العراقي وللعراق في أدارته لمعارك التحرير التي كان شعارها الأساسي (الإنسان أولاً) ضد عدو كان يستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

يذكر أن هذا التقليد السنوي بدأ العمل به منذ العام 1950 وهو يجذب عدداً ضخماً من الجمهور لمشاهدة العروض الحية المتعددة التي يتم عرضها عبر القنوات العالمية حيث يجري الاستعراض سنوياً بحضور شخصية عالمية "كضيف شرف" وخلال السنوات الأخيرة حل الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن والجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كضيوف شرف لاستعراض أدنبره العسكري الملكي.

سيقوم ضيف شرف هذا العام الفريق أول الركن عثمان الغانمي بلقاء (ضباط قلعة أدنبره) والتعرف عليهم قبل أن يقوم كل قائد وضابط بأخذ موقعه في الاستعراض ليتوجه بعد ذلك وسط أجواء حماسية مهيبة تصاحبها موسيقى عسكرية بسيارة ليموزين إلى الساحة حيث يحضر حاكم القلعة ويقوم بتقديم رتبته وأسمه ويؤدي التحية إلى الضيف من خلال مراسيم أستقبال اسكتلندي تقليدي ليتبؤ ضيف الشرف "المقعد العلوي" ويأذن ببدأ الاستعراض الكبير حيث تقوم الفرق المستعرضة بالمسير أمام منصة سيادته لتحيتها من قبله خلال فترات الاستعراض.

وفي نهاية الاستعراض يطلب القائد العسكري الإذن من الضيف بإنهاء العرض وأنصراف الفرق المستعرضة.ومن خلال الزيارة، سيكون هناك لقاء مهم بين السيد رئيس اركان الجيش العراقي ونظيره البريطاني في مقر وزارة الدفاع البريطانية، للسعي إلى تجديد التعاون والتنسيق بين الجانبين على المستوى العسكري.ويعتبر هذا هو دور كبير لعراق جديد في عالم ينشد الأمن والسلام.

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