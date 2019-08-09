حسن الكعبي: تعيين مفتشين عموميين لبعض الوزارات والهيئات مخالف للدستور ونطالب بإيقافه

2019/08/09 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات .

واكد الكعبي في بيان، أن هذا القرار مخالف للدستور، كون مجلس النواب سبق وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة المجلس بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي.

وطالب الحكومة بالالتزام بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص، لافتا الى ان معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة الفترة السابقة، مشددا على ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية.

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