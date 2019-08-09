خانقين تفرض غرامة مالية للمخالفين لتعليمات بلدية القضاء

2019/08/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى عن فرض غرامة مالية للمخالفين لتعليمات بلدية القضاء .وقال يوسف ابراهيم مدير اعلام قائممقامية خانقين اليوم ان غرامة مالية قدرها 500 الف دينار ستفرض على المخالفين من اصحاب المحال التجارية لتعليمات بلدية خانقين شمال شرق بعقوبة ممن يقومون برمي النفايات امام محالهم التجارية .واضاف ان القرار […]

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