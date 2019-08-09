2019/08/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي، الى المملكة المتحدة ليحل كضيف الشرف في الاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة “أدنبرة/ أسكتلندا” يوم غد الـ 10 من آب.ويجري الاستعراض سنوياً بحضور شخصية عالمية “كضيف شرف” وخلال السنوات الأخيرة حل الملك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. رئيس اركان الجيش العراقي يحل ضيفاً في “استعراض ملكي” ببريطانيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. رئيس اركان الجيش العراقي يحل ضيفاً في “استعراض ملكي” ببريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).